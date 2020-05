Reggio Calabria, il Circolo Culturale Calarco presenta “Chatwin – Gatto per forza, randagio per scelta”

15 Maggio 2020 09:59

Reggio Calabria, il Circolo Culturale “Guglielmo Calarco” presenta “Chatwin – Gatto per forza, randagio per scelta” il nuovo graphic novel dell’artista toscano Tuono Pettinato

Oggi venerdì 15 maggio alle ore 18.30, sulla pagina Facebook, il Circolo Culturale Guglielmo Calarco, in collaborazione con Fantastica fiera del gioco e del fumetto e Rizzoli Lizard, presenta “Chatwin – Gatto per forza, randagio per scelta” il nuovo graphic novel dell’artista toscano Tuono Pettinato, edito da Rizzoli Lizard. Chatwin è un gatto domestico affezionato alla famiglia con la quale ha sempre vissuto. Abilmente impara a leggere, comprende la provenienza del proprio nome e, attraverso le mappe geografiche che trova nello studio dal suo padrone cartografo, prende coscienza dell’esistenza di un vastissimo mondo al di fuori delle mura domestiche. Decide, allora, di abbandonare l’agio della vita da animale domestico per esplorare il mondo diventando un randagio.

Tuono Pettinato (1976) è una delle figure più amate del nuovo fumetto italiano, ha iniziato a pubblicare fumetti autoprodotti durante la frequentazione del DAMS nel corso della prima metà degli anni duemila. Ha illustrato libri per l’infanzia e realizzato le biografie a fumetti di Galileo Galilei, Giuseppe Garibaldi e del matematico inglese Alan Turing. Ha inoltre collaborato con le riviste XL, Animals e Linus. Nel 2014 esce per i tipi Rizzoli una biografia poetica di Kurt Cobain, intitolata “Nevermind”. Sempre per Rizzoli Lizard nel 2016, con Dario Moccia, pubblica We are the champions e nel 2018, sempre con Dario Moccia, pubblica Big in Japan, nel 2019 pubblica Chatwin – Gatto per forza, randagio per scelta. Dialoga con l’autore Simone De Maio. Regia e diretta streaming a cura di Maurizio Mallamaci.