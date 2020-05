Reggio Calabria: ciclo di incontri “La cultura resiste da casa”, proseguono le dirette Facebook del Circolo Calarco

2 Maggio 2020 09:48

Reggio Calabria: proseguono le dirette Facebook sulla pagina del Circolo Culturale Guglielmo Calarco per il ciclo di incontri “La cultura resiste da casa”

Sabato 2 e domenica 3 maggio alle ore 18.30 proseguono le dirette Facebook sulla pagina del Circolo Culturale Guglielmo Calarco – Cooperativa V.Veneto – per il ciclo di incontri “La cultura resiste da casa. L’iniziativa nata dal desiderio dare continuità, seppure virtualmente, all’attività culturale prevede un doppio evento nel corso dei fine settimana sino a domenica 10 maggio. In collaborazione con “Fantastica, Fiera del Gioco e del Fumetto”, gli incontri del sabato – dedicati alla nona arte – si svolgeranno attraverso le conversazioni con diversi artisti su temi relativi all’arte del fumetto. Sempre nell’ambito dello stesso ciclo “La cultura resiste da casa” , invece, la domenica pomeriggio si svolgeranno le conversazioni con alcuni scrittori calabresi su argomenti scelti dai soci del Circolo G. Calarco. La pagina del Circolo Culturale Guglielmo Calarco è pubblica quindi gli incontri potranno essere seguiti da tutti coloro che vi siano interessati.

Sabato 2 maggio ore 18.30 Lelio Bonaccorso, Paolo Cattaneo, Vincenzo Filosa e Marco Presentino “La narrazione a fumetti”.

Lelio Bonaccorso è fumettista, illustratore messinese. Realizza insieme allo sceneggiatore Marco Rizzo, “Salvezza” e “A casa nostra, cronaca da Riace” (Feltrinelli), “Peppino Impastato un giullare contro la mafia” ( BeccoGiallo ), “Gli ultimi giorni di Marco Pantani” ( Rizzoli Lizard ), “Primo” ( Edizioni BD ), “Que Viva el Che Guevara” ( BeccoGiallo ),”Jan Karski l’uomo che scoprì l’Olocausto” (Rizzoli ­Lizard ), “Gli Arancini di Montalbano” di Camilleri ( Gazzetta dello Sport), “La mafia e l’immigrazione spiegata ai bambini” ( Beccogiallo ). Nel 2012 collabora con Marvel e DComics/Vertigo. Tra il 2013 e il 2018 pubblica “Le pére turc” ( Glénat), con lo sceneggiatore Loulou Dedola,“The Passenger” ( Tunué ),“Sinai” (Beccogiallo). Collabora inoltre con Sergio Bonelli Editore e Disney. Vincitore del premio “Andrea Pazienza” come miglior disegnatore al Festival le Strade del Paesaggio di Cosenza nel 2018. Ha pubblicato per quotidiani come il Corriere della Sera ( La Lettura), Gazzetta dello Sport, L’Unità, Wired. I suoi lavori sono stati pubblicati oltreché in Italia anche in : Spagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Usa, Canada, America Latina, Polonia.

Paolo Cattaneo, fumettista genovese, ha esordito con la raccolta di storie brevi Pali della luce (2012) per poi pubblicare con Canicola L’estate scorsa (2015), tradotto in Francia nel 2019, Manuelone (2017), Non mi posso lamentare (2019). L’opera L’estate scorsa è stata tradotta e pubblicata in Francia da Misma Editions, ed è stata in nomination per la 47ª edizione del Festival International de la Bande Dessinée di Angoulême (Francia).

Vincenzo Filosa (Crotone, 1980) fa parte della redazione di Canicola. Curatore della collana Gegika della Coconino Press, traduttore per grandi maestri come Shigeru Mizuki, Yoshiharu Tsuge, Jiro Taniguchi, Tadao Tsuge, è tra i maggiori divulgatori del Manga e del fumetto alternativo giapponese in Italia. Nel 2015 il suo Viaggio a Tokyo, presentato al Far East Film Festival di Udine con una mostra personale, è stato inserito dal critico internazionale Paul Gravett tra i graphic novel internazionali più significativi dell’anno. Oltre alle sue collaborazioni con Ernest, Delebile, Kus!, Domus, è tra gli autori de La rabbia (Einaudi, 2016). Nel 2017 esce per Canicola Figlio unico, sorta di prequel narrativo di Viaggio a Tokyo, che indaga la sua Calabria e approfondisce il rapporto Occidente/Oriente. Nel 2019, insieme a Nicola Zurlo, scrive e disegna Cosma e Mito, pubblicato da Coconino Press. La sua ultima opera, intitolata Italo, è stata pubblicata a fine 2019 da Rizzoli Lizard. Vive a Milano.

Marco (Marcobaleno) Presentino, classe ’92. Nasce a Melito di Porto Salvo, vive e conclude gli studi a Reggio Calabria. Nell ottobre del 2015 prende la decisione di voler rincorrere il sogno di scrivere fumetti e si trasferisce a Roma e nel 2017 conclude gli studi di sceneggiatura presso la Scuola Romana dei Fumetti. In quello stesso anno viene a formarsi un collettivo di giovani autori che prenderà il nome di Blackboard Autoproduzioni. Durante lo stesso anno esordisce con “Capitan Cagliock” nella raccolta antologica “Pale Blue Dot” targata BB. Più tardi replica con “l’Ultimo pugno” per la raccolta antologica “Il buio su Roma”. Attualmente lavora come Game developper presso la società Ludus Magnus Studio e collabora con la giovanissima casa editrice “Green Moon Artists”

Domenica 26 aprile ore 18. Olimpio Talarico “La memoria, cosa ricorderemo e cosa conserveremo dopo questo periodo”.

Olimpio Talarico crotonese di nascita, vive e cresce a Caccuri (KR). Dal 1994 vive a Bergamo dove insegna materie letterarie. Ha pubblicato i romanzi “Il due di bastoni” selezionato tra i 19 finalisti del “Premio Tropea” e finalista del premio Kriterion città di Avellino e “L’assenza che volevo”, oltre alla raccolta di racconti “Racconti fra Nord e Sud” Rubbettino editore. Fra gli organizzatori del Premio Letterario Caccuri, è responsabile della sezione Saggistica. Con “Amori regalati” ha vinto la XXIV edizione del Premio letterario Città di Cava de’ Tirreni (2017) e il Premio Carver 2017. Nel febbraio 2020 ha pubblicato “Cosa rimane dei nostri amori” per la Compagnia editoriale Aliberti , opera segnalata per il Premio Strega 2020.

