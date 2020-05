Reggio Calabria, Cesare coccola i clienti e li prende per la gola con ben 5 golosissimi gusti al Pistacchio: ecco quali sono [FOTO]

11 Maggio 2020 12:23

Reggio Calabria, il famoso chioschetto verde sta addolcendo i palati dei clienti che per mesi hanno atteso con trepidante attesa la riapertura

La Gelateria Cesare di Reggio Calabria sta deliziando i palati dei golosi clienti che per mesi hanno atteso con trepidante attesa la riapertura del chioschetto verde per gustare un gelato all’aria aperta. Cesare è ripartito alla grande con una marcia in più preparando ben 5 tipi di pistacchio:

Pistacchio salato: con fior di sale di Sicilia e crumble al pistacchio

Montalbano: Pistacchio, bignè caramellati e nutella di pistacchio e mandorla,

Gran Pesto di Pistacchio: Pistacchio grezzo con salsa di pistacchi tostati e caramellati,

Sole dello stretto di Scilla e Cariddi: Pistacchio di bronte DOP, mandarino ciaculli e fichi di Villa piana con granella di sesamo pistacchi e mandorle

Pistacchio di Bronte DOP classico

Da qualche giorno, Cesare ha iniziato anche con la vendita da asporto ed è infatti possibile poter acquistare, previa prenotazione su whatsapp al 3473235244 o tramite preordine su piattaforma, il gelato da portare a casa. Chiaramente il tutto seguendo le precauzioni, evitando assembramenti, rispettando il distanziamento e consentendo la presenza nel locale di un cliente alla volta. Disponibili da subito coni e coppette, ma anche le gustose brioches col tuppo e i frappè , il tutto da portare rigorosamente a casa.