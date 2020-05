Reggio Calabria, Cannizzaro: “al Governo regna confusione. Santelli chiede di ripartire gradualmente con responsabilità e in piena sicurezza”

3 Maggio 2020 16:49

Reggio Calabria, l’onorevole Cannizzaro sostiene l’ordinanza di Jole Santelli e critica il Governo di non avere soluzioni

“La confusione regna sovrana al Governo centrale, la Fase 2 indicata al Paese risulta essere disarticolata sia sul piano economico che sociale”. E’ deciso il messaggio di Francesco Cannizzaro, che in un video sui social fa luce sul momento. Il deputato di Forza Italia si schiera al fianco della Presidente Jole Santelli affermando che “la Calabria vuole invece gradualmente ripartire, con responsabilità e in piena sicurezza. E lo fa emanando un’ordinanza che va in questa direzione. Il Governo centrale senza soluzioni minaccia di impugnare l’ordinanza, mentre a Reggio Calabria il sindaco in totale confusione prima respinge l’ordinanza e poi stravolge completamente il pensiero cambiando idea dopo appena 24 ore. Chi amministra lo deve fare con capacità e senso di responsabilità e con il coraggio delle scelte. Probabilmente a sinistra queste capacità mancano”.