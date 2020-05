Reggio Calabria, avanzano i lavori sul cantiere del Parco Lineare Sud: si passa alla formazione del manto stradale [FOTO E VIDEO]

12 Maggio 2020 22:12

Reggio Calabria, prosegue il completamento del Parco Lineare Sud: è stato passato il primo stato di cemento a supporto del bitume

I lavori sul cantiere del Parco Lineare Sud di Reggio Calabria sono in via di ultimazione. Si avanza infatti nella costruzione di quello che diventerà il nuovo Lungomare della zona Sud della città, in continuità con il Lungomare Falcomatà. Come si può vedere dalle foto e dal video (nel link), oggi è stato passato il primo strato di cemento in supporto al bitume per la formazione del manto stradale. C’è grande attesa intorno al completamento dei lavori, soprattutto per gli abitanti del quartiere Gebbione, si tratta di un’opera che darebbe lustro ad una zona lasciata negli anni in completo stato di abbandono.