Reggio Calabria e la didattica a distanza che funziona: il bell’esempio dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà

4 Maggio 2020 18:08

Reggio Calabria: attivata la didattica a distanza all’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà. La Prof.ssa Labate: “stiamo lavorando avendo la massima cura nel rispettare e tenere conto delle condizioni soggettive delle famiglie e, in taluni casi, del loro dolore, delle loro attese, delle loro difficoltà”

“In questa drammatica crisi, causata dal Coronavirus. tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia — Sinopoli – Melicuccà ha risposto, e sta tuttora rispondendo, con motivazione e spirito di servizio, alle molteplici difficoltà che si sono via via presentate, realizzando un esperimento didattico senza precedenti pur di andare incontro ai legittimi bisogni della comunità in tema di diritto all’istruzione. Il personale ATA, coordinato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sta tenendo in moto la macchina amministrativa con la consueta competenza ed efficienza”. E’ quanto scrive in una nota il dirigente scolastico Prof.ssa Adriana Labate. “I docenti -prosegue la nota- dopo una iniziale sperimentazione di percorsi didattici inconsueti, quali quelli a distanza, stanno dimostrando grande senso di responsabilità, assicurando agli studenti non solo continuità didattica ma, soprattutto, un valido supporto psicologico. Le famiglie, alle quali va il mio pensiero affettuoso, nonostante il pesante sconvolgimento che il Coronavirus ha causato nel loro modus vivendi, stanno in massima parte collaborando con la Scuola per agevolare lo studio dei propri figli. Ritengo pertanto doveroso rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che si stanno prodigando, andando ben oltre i propri doveri contrattuali, per mantenere il contatto tra Scuola ed utenza. Quando questa crisi sarà passata, nessuno potrà dimenticare lo spirito di reciproco sostegno che sta animando la società civile. In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sottoscritta, insediatasi quest’anno, ha impresso una forte accelerazione agli adempimenti necessari per rendere fruibile il Registro Elettronico da parte delle famiglie. La Didattica a Distanza è stata così attivata, utilizzando questo strumento, sin dal 9 marzo. Contemporaneamente, è stata organizzata la formazione per tutti gli insegnanti che hanno celermente abbandonato la semplice trasmissione di compiti, mediante il RE, garantendo così l’interattività con gli alunni usando varie piattaforme”.