15 Maggio 2020 18:00

Reggio Calabria, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia dona generi di prima necessità a favore delle famiglie più bisognose della parrocchia del SS. Salvatore

In questo particolare momento di crisi per tante famiglie anche l’ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) sez. di Reggio Calabria, ha voluto fare la sua parte con una corposa donazione di generi di prima necessità a favore delle famiglie più bisognose della parrocchia del SS. Salvatore che ha poi voluto esprimere il suo apprezzamento e la sua gratitudine attraverso una lettera del parroco don Antonio Bacciarelli

L’ANFI, nello spirito del corpo della Guardia di Finanza, è da sempre impegnata con la sua presenza nella costante opera di sostegno alle Istituzioni democratiche e nella assistenza agli appartenenti ed alle loro famiglie, oltre all’impegno per l’affermazione della legalità e della giustizia in ogni sua espressione. La preziosa attività svolta dall’ANFI, attraverso il suo Presidente, Luogotenente Cariche Speciali Domenico Pellicanò e di tutti i soci, non si ferma qui ma, continua con il suo costante impegno, in ogni circostanza ove si renda utile la sua presenza.