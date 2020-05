Reggio Calabria: venerdì si concludono gli incontri in diretta facebook, sulla pagina del Culturale Calarco con l’arte del fumetto

8 Maggio 2020 09:22

Venerdì 8 maggio alle ore 18.30 si concludono gli incontri in diretta facebook, sulla pagina del Circolo Culturale Guglielmo Calarco, con l’arte del fumetto. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con “Fantastica, Fiera del Gioco e del Fumetto”, ha visto svolgersi, nell’ambito dello stesso ciclo “La cultura resiste da casa”,. una serie di incontri con diversi artisti su temi relativi all’arte del fumetto. A conclusione del ciclo relativo alla nona arte si è voluto dedicare un incontro che ha come protagonisti gli artisti della nostra città i quali si confronteranno su “Il fumetto e l’esperienza degli artisti reggini” Simone De Maio converserà con Umberto Giampà, Manuel Giuffrè, Carlo Lauro, Roberto Megna, Marco Presentino, Federico Pugliese e Marianovella Sinicropi.

Umberto Giampà, fumettista e caricaturista nato a Reggio Calabria.Partecipa con diverse illustrazioni e piccole storie su varie riviste, fino alla prima pubblicazione nazionale avvenuta nel 2012 con il volume a fumetti “Roma – la stirpe di Marte” (Axaleon/Lionscage Edizion. Nel 2013 cura la realizzazione grafica del libro “Domenico E Chiara – Amore e dolore di padre” Città del Sole Edizioni ) e figura come illustratore nei volumi “Batman Silent Book” E “Compendium Agenzia X E Omega Di Pino RinaldI”, entrambi presentati a Lucca Comics & Games 2013.Ha lavorato come copertinista per l’editore inglese DieGo Comics Publishing ; partecipa attivamente alle Conventions fumettistiche nazionali realizzando per 8 di esse i manifesti ufficiali (“Komics Reggio Calabria 2014/2015”, “Nerd Fest”/“Nerd Fest 1.0”- 2015, “Nerd Fest 2”-2016, “Nerd Fest 3”-2017, “Nerd Fest 4”-2018 e “Nerd Fest 5”-2019); ha disegnato il n°1 del fumetto “The Steams” presentato a Lucca Comics & Games 2015 per l’editore NOISE PRESS ; ha realizzato la storia “Viaggio verso casa” sul n°6 di “MOSTRI” per l’editore Bugs Comics (2016); gli albi della collana “Grimm Tales of Terror” Volume 3 n°1 e n°6 per l’editore Zenescope Entertainment (2017); la storia “Famosi”, pubblicata sul n° 1 di “Gangster” presentato A Lucca Comics & Games 2017 per l’editore BUGS COMICS; la graphic novel “Nebula”, disegnata per l’editore Shockdom e presentata a Lucca Comics & Games 2018; l’albo della collana “Grimm Tales of Terror” Volume 4 n°13 (Zenescope Etertainment) intitolato “The Black Dahlia”, rivisitazione in chiave moderna della leggenda di Jack lo Squartatore.Le sue opere più recenti sono “Grimm Tales of Terror – Halloween Special 2019” e “Grimm Fairy Tales –Holiday Special 2019”, entrambe per l’editore Zenescope Entertainment Attualmente collabora con gli editori Zenescope Entertainment, Niwaen Srl Gestisce negli anni diversi corsi di fumetto, caricatura e inchiostrazione per scuole, associazioni e privati, e lavora come Caricaturista per gli Eventi nella sua città, riscontrando un notevole apprezzamento al mondodel fumetto e del disegno.

Manuel Giuffrè, classe 1988, inizia gli studi artistici sin dalle scuole medie, si diploma nel 2012 in Grafica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e nel 2016 presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna in Linguaggi del fumetto . Realizza fumetti brevi e illustrazioni pubblicati sulla sua pagina facebook Manuel Art. Nel 2015 ha collaborato alla fanzine Il grande buio realizzata per l’associazione culturale La Squadra dei Falchi .

Nel 2016 ha collaborato come curatore grafico presso la Diego Comics Publishing LTD.

Insieme con Marianovella Sinicropi ha realizzato “Miranda – Principe azzurro? No,

grazie!”, edito da Edizioni Dentiblù.Dal 2019 collabora con Kawaii Studio come illustratore.

Nel 2020 ha avviato il canale 2Bartist dove pubblica video tutorial sul disegno.

Carlo “Cid” Lauro nasce a Reggio Calabria, classe ‘85. Dal 2015 collabora con ProGlo Edizioni, pubblicando The Last Fap, Fear The Last Fap, L’Anello dei Signori, P per Pugnetta e Space Mess su testi di Roberto Megna; disegnatore della serie umoristica 2 Noobs and 1000 Gold, pubblicato dalla NoLands Comics; Collabora con Shockdom sui testi di Daniele “Il Rinoceronte” Daccò su L’Utimo Spettacolo e la serie Basket Case; Ha collaborato come vignettista con la redazione di Orgoglio Nerd e attualmente ricopre lo stesso ruolo per Niente da Dire, gestito sempre da Daccò; assiste ai colori Giacomo Bevilacqua sul nuovo libro di A Panda Piace… pubblicato da Feltrinelli Comics; collabora con Magic Press sui volumi Nanowar come disegnatore/colorista. Nel 2019 disegna Detective Cog Lion, pubblicato in un volume autoprodotto e L’Ultima Vita del Gatto delle Pizze, raccolta nel volume antologico Gatti, in collaborazione con il collettivo Nerd2. Nel 2019 inizia la collaborazione con Tatai Lab con The Last Game, Panini Comics, Poliniani Editore e colora il nuovo fumetto di Davide Caporali edito da Feltrinelli Comics.

Roberto Megna, calabrese, 33 anni, inizia a pubblicare fumetti sul web nel 2014 collaborando con Verticalismi e Il Bar del Fumetto. Nello stesso anno crea con Carlo Lauro il progetto Dick and Cok, diviso fra strisce umoristiche sul web e pubblicazioni cartacee, curandone i testi e all’occorrenza i colori. L’anno seguente esordisce alla sceneggiatura per la Prospettiva Globale Edizioni, pubblicando The Last Fap (2015), Fear The Last Fap (2016), L’Anello dei Signori (2016), P per Pugnetta (2017) e Space Mess (2018). Nel 2018 inizia a collaborare come sceneggiatore con la casa editrice No Lands Comics sulla serie Rust Tale. Nel 2019 cura la sceneggiatura per le storie Detective Cog Lion, pubblicato in un volume autoprodotto e L’Ultima Vita del Gatto delle Pizze, raccolta nel volume antologico Gatti, in collaborazione con il collettivo Nerd2. Lavora inoltre come colorista e dal 2017 collabora con Shockdom per il volume Orgoglio Nerd presenta: L’Ultimo Spettacolo e sulla serie ancora in corso Basket Case. Realizza i colori del volume Nanowar: I Custodi dell’Acciaio Inox #3 per Magic Press.

Nel 2019 crea un progetto come autore autore unico: Il Rogna, webcomic umoristico pubblicato a strisce su Instagram

Marco (Marcobaleno) Presentino, classe ’92. Nasce a Melito di Porto Salvo, vive e conclude gli studi a Reggio Calabria. Nell ottobre del 2015 prende la decisione di voler rincorrere il sogno di scrivere fumetti e si trasferisce a Roma e nel 2017 conclude gli studi di sceneggiatura presso la Scuola Romana dei Fumetti. In quello stesso anno viene a formarsi un collettivo di giovani autori che prenderà il nome di Blackboard Autoproduzioni. Durante lo stesso anno esordisce con “Capitan Cagliock” nella raccolta antologica “Pale Blue Dot” targata BB. Più tardi replica con “l’Ultimo pugno” per la raccolta antologica “Il buio su Roma”. Attualmente lavora come Game developper presso la società Ludus Magnus Studio e collabora con la giovanissima casa editrice “Green Moon Artists

Federico Pugliese nasce a Reggio Calabria il 30 aprile 1994. Ha realizzato diverse illustrazioni per varie pubblicazioni, soprattutto fantasy, della casa editrice Città del Sole. È ospite come illustratore e relatore alla Fiera del Libro di Roma nel 2015 e insegnante presso il corso trimestrale di disegno e sceneggiatura presso la fumetteria Fumettopoli di Reggio Calabria.Da gennaio 2016, è tra gli organizzatori della Fiera del Gioco e del Fumetto Fantastica, tenutasi a dicembre dello stesso anno a Reggio Calabria. Partecipa alla masterclass Oltre il disegno, condotta da Gigi Cavenago (copertinista ed illustratore di Dylan Dog) durante l’ARF Festival 2017 di Roma ed è tra gli autori indipendenti presenti alla settima edizione di Etna Comics & Games.Prende parte, nello stesso anno, come illustratore e autore indipendente al festival del fumetto Le Strade del Paesaggio e successivamente all’evento fantasy Festival del Ghiaccio e del Fuoco a Castello Svevo di Cosenza. Ha tenuto un corso di fumetto per il progetto Solve: from dropouts to excellence per la durata di due mesi, presso l’istituto tecnico statale R. Piria.È presente tra gli autori indipendenti dell’evento Aspettando Fantastica 2018 e riceve, a marzo di quell’anno, il Diploma di Laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, con la tesi I Grandi Classici illustrati. È tra gli organizzatori della seconda edizione del festival del fumetto Fantastica – fiera del gioco e del fumetto a Reggio Calabria nell’estate del 2018. A febbraio 2019 ha seguito un corso trimestrale di disegno e fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino. A settembre 2019 è presente tra gli autori indipendenti della 13ª Edizione del Festival del Fumetto “LE STRADE DEL PAESAGGIO” a Cosenza mentre a novembre dello stesso anno realizza l’illustrazione per la locandina del contest artistico “La valigia rossa” a cura della Fondazione Antonino Scopelliti in collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e Fantastica fiera del gioco e del fumetto.Durante febbraio 2020 è docente di illustrazione e acquerello presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per la durata del workshop “L’arte del fumetto”.

Marianovella Sinicropi nata e cresciuta a Reggio Calabria, da sempre disegna circondata da libri e fumetti di ogni genere. Finiti gli studi classici decide di approfondire il suo percorso artistico studiando all’Accademia di Belle Arti della sua città prima e in quella di Bologna poi, dove si specializza in Linguaggi del Fumetto. Dal 2015 lavora a vari progetti come colorista e come flattista Nel 2016 collabora col collettivo Nuname come disegnatrice umoristica. Tra le pagine di questa autoproduzione nasce Miranda, un personaggio così particolare che prima conquista il cuore dei suoi fan su Miranda-Bluemind, la pagina facebook dell’artista, poi diventa la protagonista del fumetto “Miranda – Principe azzurro? No, grazie!”, realizzato da Marianovella insieme con Manuel Giuffrè ed edito da Edizioni Dentiblù. Dal 2019 collabora con Kawaii Studio come illustratrice. Si ricorda, infine , che sabato 9 e domenica 10 alle ore 18.30, sempre attraverso la pagina facebook del Circolo culturale G. Calarco si può assistere agli incontri con gli scrittori calabresi Vins Gallico (sabato) e Domenico Dara (domenica).