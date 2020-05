Reggio Calabria, Arruzzolo (Fi) incontra l’assessore Catalfamo sulle “difficoltà in cui sono costretti ad operare i professionisti del Comitato Pro-Sisim.Ca e InarSid”

11 Maggio 2020 17:52

Reggio Calabria: le difficoltà in cui sono costretti ad operare i professionisti del Comitato Pro-Sisim.Ca e InarSid, sono state al centro di un incontro tra Giovanni Arruzzolo e l’assessore alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo

Le difficoltà in cui sono costretti ad operare i professionisti del Comitato Pro-Sisim.Ca e InarSid, sono state al centro di un incontro tra il capogruppo consiliare regionale di Forza Italia Giovanni Arruzzolo e l’assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e sviluppo territoriale, Pari opportunità, Domenica Catalfamo. “Sono professionisti – evidenzia Giovanni Aruzzolo che da quasi 4 anni lavorano ed incontrano enormi difficoltà nelle presentazioni di richieste di autorizzazioni regionali sulla nuova piattaforma digitale SISMI.CA relativa ai procedimenti riguardanti l’iter burocratico – amministrativo di competenza degli Uffici Tecnici regionali (ex Genio Civile) per l’approvazione dei progetti”.

“Una piattaforma – afferma il capogruppo di Forza Italia – che li costringe a enormi ed estenuanti difficoltà. Per questo motivo ho incontrato l’Assessore Domenica Catalfamo perché venga avviato, in sinergia con i tecnici e i professionisti, un percorso comune che possa portare a risolvere l’ormai annosa problematica restituendo un iter più snello e funzionale al lavoro di queste grandi professionalità”.