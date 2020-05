Reggio Calabria, alla stazione arrivano in 23: le immagini dei tamponi effettuati nel laboratorio mobile [FOTO, VIDEO e DETTAGLI]

4 Maggio 2020 21:48

Reggio Calabria, è arrivato da Roma il primo treno con i rientri dei residenti: in città sono arrivate 23 persone

E’ arrivato in serata a Reggio Calabria il primo treno con residenti rientrati in città dopo due mesi di lockdown: le persone giunte in città dal treno proveniente dalla stazione di Roma Termini sono state 23. Tutti controllati e tutti in regola con i documenti per il rientro, gli è stato chiesto se si volessero sottoporre a tampone nel laboratorio mobile allestito dalla Regione in tutti i punti di arrivo. Quasi tutti (20 su 23) hanno accettato: soltanto tre hanno deciso di evitare la fila, e quindi effettueranno la quarantena obbligatoria. Gli altri 20, invece, attendono l’esito del tampone: se non hanno la malattia (le probabilità sono comunque bassissime, perché da due mesi sono chiusi in casa senza contatti sociali), potranno comportarsi come tutti gli altri.

Alle 23:50 arriverà un altro treno a lunga percorrenza dal Nord, ma i passeggeri attesi alla stazione di Reggio sono soltanto 7. Anche a loro verrà richiesto se vorranno essere sottoposti a tampone nel laboratorio mobile allestito alla stazione.

Niente panico, quindi: le persone che stanno rientrando in città sono pochissime, e sono controllate e testate con tutte le cautele del caso. Ribadiamo che si tratta delle persone che a marzo hanno avuto grande senso di responsabilità e hanno sacrificato la possibilità di tornare a casa, scegliendo di rimanere bloccati a lungo fuori sede con enormi difficoltà, per tutelare la loro terra.