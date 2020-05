Reggio Calabria: da venerdì l’apertura dei cimiteri. Albanese: “non creare assembramenti”

5 Maggio 2020 11:06

Reggio Calabria: da venerdì l’apertura dei cimiteri. Albanese: “non bisogna creare assembramenti nel momento d’andare a deporre un fiore sulla tomba dei propri defunti”

“Da venerdì prossimo riapriranno i cimiteri cittadini. L’annuncio del sindaco Giuseppe Falcomatà non può che farci piacere e, soprattutto, risponde ad una delle richieste più sentite fra quelle formulate dai cittadini nella difficile e dolorosa fase di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in atto”. Queste le parole del consigliere comunale Rocco Albanese, delegato proprio alla gestione dei camposanti cittadini, che coglie l’occasione per ringraziare il responsabile Dott. Manglaviti e i Lavoratori socialmente utili che, “anche nel periodo di stallo delle attività, non si sono fermati un solo giorno pur di mantenere decoro e sicurezza nelle importantissime strutture che raccolgono le spoglie dei nostri cari”. “L’ultimo appello che mi sento di rivolgere ai reggini – ha aggiunto il consigliere comunale – è di continuare coi comportamenti di prudenza e di rispetto per le regole che fin qui hanno contraddistinto l’atteggiamento di una comunità che si è ampiamente dimostrata matura e responsabile. In questa nuova fase di apertura non bisogna abbassare la guardia”. “Ciò – specifica Rocco Albanese – si traduce in concetti semplicissimi: non bisogna mai creare assembramenti nel momento d’andare a deporre un fiore sulla tomba dei propri defunti, né si potrà circolare fra le varie sezioni dei cimiteri senza indossare le mascherine e gli opportuni Dispositivi di protezione individuale. Allo stesso modo, si dovranno mantenere le giuste distanze, prendendo tutti gli accorgimenti del caso affinché non si possano alimentare rischi di contagio e diffusione del Coronavirus che andrebbero a vanificare i grandi sforzi ed i grandissimi risultati ottenuti in questa battaglia contro un nemico silente e pericoloso”.