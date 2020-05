Reggio Calabria: “Andrà tutto bene”, il video di Restart che invita alla ripartenza

12 Maggio 2020 09:42

Reggio Calabria: dopo un mese intenso di lavoro Restart, la società reggina di ginnastica ritmica guidata dalla prof.ssa Marilena D’Arrigo, ha ultimato una bellissima coreografia d’insieme sotto forma di video

Dopo un mese intenso di lavoro Restart, la società reggina di ginnastica ritmica guidata dalla prof.ssa Marilena D’Arrigo, ha ultimato una bellissima coreografia d’insieme sotto forma di video. Protagoniste alcune atlete dei corsi base di ginnastica, le agoniste e le istruttrici che, seppur a distanza, sono riuscite a cooperare con forte spirito di squadra. Il video, denominato “Andrà tutto bene”, ha un’alta valenza simbolica, e prende spunto dal nome della società. Restart significa infatti ri-partire, ed è proprio con questo spirito che il team tecnico, in questa fase di emergenza, si è dato un gran da fare giorno dopo giorno (attraverso video-lezioni online, tutorial, concorsi fotografici a premi e varie challenge) per sostenere e restare vicino alle proprie atlete nell’attesa che si possa presto ricominciare a sorridere e divertirsi insieme facendo una sana attività sportiva. Un ringraziamento particolare va a tutte le atlete e alle loro famiglie che hanno collaborato alla realizzazione del video, alle istruttrici per il coordinamento e a Valeria Federico per il montaggio. Anche questo è lavoro di squadra.