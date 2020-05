18 Maggio 2020 11:55

Reggio Calabria, l’albero si trova in Via Veneto: Vigili del Fuoco sul posto

Un albero ha preso fuoco in pieno centro storico a Reggio Calabria e precisamente in Via Benassai. Come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, pochi minuti fa i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che avevano coinvolto un albero e dalla quale fuoriusciva una nuvola di fumo.