14 Maggio 2020 09:06

Reggio Calabria: al via il Programma di incontri online dal titolo “Per una politica attiva e responsabile” promosso dal Laboratorio politico Patto Civico

Questa settimana prenderà il via il Programma di incontri on – line dal titolo “Per una politica attiva e responsabile” promosso dal Laboratorio politico Patto Civico. L’iniziativa trae origine dalla necessità di condividere delle occasioni di riflessione su tematiche particolarmente attuali, con ricadute importanti anche sulla qualità della vita nel nostro contesto territoriale, in un’ottica di partecipazione alla politica cittadina.

Il ciclo di incontri prevede i seguenti appuntamenti:

venerdì 15 maggio – “Strategie per una resilienza generativa dopo il Covid-19”con il prof. Leonardo Becchetti

venerdì 22 maggio – “La gestione dei rifiuti: Reggio Calabria e l’economia circolare” con il prof. Roberto Cavallo

venerdì 29 maggio – “Il Piano Strutturale e l’urbanistica reggina” con il prof. Alberto Ziparo

giovedì 4 giugno – “Attualità degli istituti di partecipazione popolare” con la prof.ssa Lucia Fronza Crepaz.

Il primo incontro si terrà venerdì 15 maggio, alle ore 19,00 ed avrà come relatore il prof. Leonardo Becchetti, ordinario di Economia politica presso l’Università di Tor Vergata (Roma), tra i promotori della Scuola di Economia civile, editorialista de L’Avvenire, autore di numerosi saggi, promotore del cd “voto con il portafoglio”. Modera l’incontro la dr.ssa Maria Laura Tortorella. Sarà possibile partecipare in diretta all’evento, collegandosi con il link sulla pagina facebook del Laboratorio politico Patto Civico: www.facebook.com/pattocivicoreggiocalabria.