Reggio Calabria, al via i lavori di costruzione dei lidi in Via Marina: ecco la situazione al Piro Piro e Pepy’s Beach [FOTO]

19 Maggio 2020 16:53

Procedono a grandi passi i lavori di sistemazione dei lidi in Via Marina bassa a Reggio Calabria. Dopo le parole della proprietaria dell’Emily’s, che sarà il primo ad iniziare con l’attività di ristorazione, passeggiando sul Lungomare Falcomatà si può notare che altre strutture sono pronte ad essere montate. Dopo due mesi di lockdown, finalmente si guarda al futuro: il Pepy’s Beach sta per montare la pavimentazione, mentre nell’area dove solitamente sorge il Piro Piro si sta spianando la spiaggia, probabilmente per gettare le prime basi del locale che sorgerà a pochi metri dal mare. Di seguito la GALLERY di StrettoWeb.