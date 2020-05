Reggio Calabria, adesso Falcomatà segue la Santelli: ordinanza del Sindaco consente riaperture anticipate di mercati rionali e box di fiorai dei cimiteri [DETTAGLI]

5 Maggio 2020 18:10

Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà segue la Presidente Santelli

Con Ordinanza sindacale n.45, sulla falsa riga di quanto già previsto la scorsa settimana dal Governatore Jole Santelli, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria

DISPONE

1) La riapertura, a far data dal 6 maggio 2020, delle sole attività di generi alimentari all’interno dei mercati rionali di Archi, Pellaro, Tito Minniti, Catona, Botteghelle, Gallico, P.zza del Popolo, posteggi fuori mercato, mercato ittico, mercato di Via Filippini, Largo Piazzale Lido;

2) La riapertura, a far data dal 6 maggio 2020, dei box dei fiori situati in prossimità dei cimiteri ;

3) La possibilità di accedere alle suddette attività di vendita esclusivamente per gli esercenti regolarmente autorizzati ed in regola con il versamento della TOSAP;

4) L’ obbligo per tutti gli esercenti di utilizzo dei dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti),

nonché l’obbligo di rispettare e di far rispettare dall’utenza la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il provvedimento integrale è disponibile al seguente link: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo110773.html