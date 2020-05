Reggio Calabria: a Calanna la supplica per la Madonna Augusta Patrona

8 Maggio 2020 10:31

L’Arcipretura del SS.mo Salvatore in sede Teatro Don Giacomo Vareschi in questo particolare periodo di pandemia insieme alla popolazione di Calanna, si stringe attorno all’Augusta Patrona la Regina della vittoria SS.ma Maria del Rosario, elevando preghiere in occasione della Supplica.Ancora una volta,pur con l’assenza dei fedeli la Madonna troneggia sotto il sontuoso baldacchino realizzato da Federico Catalano. Alle 10.45 il sacerdote Padre John Leula Arciprete ha iniziato il Rosario, per poi ergere la Supplica consegnando i pensieri e le preghiere del popolo che ancora non può frequentare le chiese e partecipare alle messe.