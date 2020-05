Reggina, un tifoso scrive ad Amauri: “vieni a far coppia con Denis”. Ecco la risposta dell’ex Juve

15 Maggio 2020 10:38

Siparietto social tra Amauri ed un tifoso della Reggina: ecco come l’attaccante ha risposto alla richiesta di giocare in coppia con Denis

“Tornare a giocare? Solo col Palermo”. Parola di Amauri, ex attaccante di Juventus e Parma che, rispondendo ad alcune domande dei propri followers sulle storie di Instagram, ha lanciato un messaggio d’affetto ai colori rosanero. Sui social ha risposto così ad un tifoso della Reggina, che lo invitava a fare reparto in amaranto in coppia col “Tanque” German Denis. Come riportato da stadionews.it, il centravanti oriundo però ha chiuso alla possibilità: “se per caso mi viene la pazzia di tornare a giocare, c’è solo una maglia che indosserei oggi. Ed è quella rosanero, la maglia del Palermo”.