Reggina, Toscano: “aspettiamo da mesi una notizia, senza poter far nulla. Vorrei tornare in campo se potessi scegliere”

16 Maggio 2020 22:47

“Reggio Calabria e la Reggina si meritano il primo posto”: è il commento del mister Toscano

“Qui stiamo attendendo da mesi una notizia, senza poter far nulla. Noi comunque vogliamo coronare il nostro sogno, indipendentemente se ci sarà lo stop definitivo al campionato o se si potrà tornare a giocare”. Si è espresso così Domenico Toscano nel corso di un’intervista per i microfoni di TuttoC. L’allenatore della Reggina ha ripercorso il cammino stagionale che ha portato la sua squadra in testa al campionato con merito: “abbiamo lavorato tanto per questo primo posto, Reggio Calabria e la Reggina se lo meritano. Per un calciatore giocare e regalare emozioni è la cosa più bella. Quest’anno i nostri ragazzi ci stavano riuscendo benissimo, si divertivano e divertivano il pubblico. Ecco perché se potessi scegliere, preferirei scendere in campo ma è normale che la salute viene prima di tutto”.