Reggina, Toscano a cuore aperto: “l’annata più divertente da quando alleno”

7 Maggio 2020 10:26

Reggina, “abbiamo affrontato alcune difficoltà, ma nessuno si è mai lamentato, sono sempre andati a 200 all’ora”: sono le parole di mister Toscano

Ha dovuto togliersi le vesti da tifoso per indossare quelle di allenatore, ma con grande professionalità ha ottenuto un grandissimo risultato. Il tecnico Mimmo Toscano è l’artefice dell’annata da record della sua Reggina, ha preso in mano una squadra già fortissima ma ha saputo mettere insieme i pezzi formando un puzzle perfetto. Nel corso di una diretta Instagram l’allenatore calabrese è stato molto sincero, ha ripercorso quella che stata per lui e per tutti i tifosi un’annata da incorniciare: “quest’anno ho fatto il tipo di calcio che piace a me, abbiamo lavorato molto sul marco e rubo palla e parto più veloce possibile. E’ stata l’annata più divertente ed emozionante da quando alleno. Avevo tanti dubbi, mi sono posto tante domande prima di accettare la proposta, ma il primo giorno sono entrato in campo e mi sono detto che potevamo fare solo bene. Ho una squadra con una grande cultura del lavoro, grande applicazione, grande disponibilità e umiltà: non ho mai sentito lamentarsi questi ragazzi. Abbiamo affrontato alcune difficoltà, ma nessuno si è si è tirato indietro, i miei ragazzi sono sempre andati a 200 all’ora. Questa squadra non deve porsi alcun limite”.