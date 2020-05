Reggina, l’arrivo di Tempestilli rivoluziona il settore giovanile: indiscrezioni sul possibile nuovo preparatore dei portieri

25 Maggio 2020 10:58

Reggina, domani la presentazione ufficiale del nuovo responsabile del settore giovanile: Antonio Tempestilli entra a far parte della società del Presidente Gallo

Obiettivo numero uno: investire sul futuro. La Reggina attende risposte concrete dalla Figc, per capire se prepararsi al ritorno in campo oppure pensare già dalle prossime settimane alla Serie B. Nel caso di promozione è certo che la società dovrà allestire la squadra Primavera, per questo il presidente Luca Gallo si è mosso in anticipo ingaggiando Antonio Tempestilli come nuovo responsabile del settore giovanile. L’ex Roma potrebbe portare con sé diversi uomini di fiducia. Non soltanto le voci su Giuseppe Giannini come allenatore della compagine Primavera, ma potrebbero esserci novità sullo staff tecnico. “Anche Giovanni Cervone può approdare alla Reggina: l’ex portiere della Roma diventerebbe il preparatore dei portieri della Primavera targata Giannini in caso di promozione in B degli amaranto”, scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira. Mosse necessarie per gli amaranto, che dunque sembrano già essere proiettati al salto di categoria.