Reggina, Taibi: “promozione? Aspettiamo l’8 maggio. Ecco cosa si vocifera…”

4 Maggio 2020 11:20

Massimo Taibi aspetta le decisioni dell’8 maggio: i campionati potrebbero essere sospesi e la Reggina quindi promossa in Serie B

C’è grande attesa in casa Reggina per l’Assemblea dei club di Lega Pro e poi per il Consiglio Federale dell’8 maggio. Il campionato di Serie C va verso la sospensione e, come annunciato dal presidente Francesco Ghirelli, si chiederà la promozione di quattro squadre (le tre al vertice dei gironi più una seconda classificata). A proposito di questo, il d.s. Massimo Taibi è intervenuto in una diretta social sui canali di MediterReghion, esprimendosi così: “la Reggina sta aspettando l’evolversi della situazione, si vocifera che andremo in Serie B ma aspettiamo prima l’ufficialità. Sarebbe bello poter completare il nostro percorso sul campo, ad oggi abbiamo ottenuto un gran risultato, raggiungere l’obiettivo era quello che ci interessava con o senza record di punti”.