Reggina, Taibi: “per noi qualsiasi soluzione andrà bene”

6 Maggio 2020 21:55

Serie C, “la vocina che vorrebbe la cancellazione del campionato appare assolutamente irricevibile”: lo ha detto Massimo Taibi, d.s. della Reggina

“L’abbiamo detto più volte e lo confermiamo. Per noi qualsiasi soluzione andrà bene. Se si chiude a questo punto ci sta bene. Analogamente siamo pronti a tornare in campo per concludere il campionato”. Si è espresso così Massimo Taibi ai microfoni del Corriere dello Sport. Il d.s. della Reggina è in attesa dell’Assemblea dei club del 7 maggio, per capire ufficialmente la posizione con cui la Lega Pro si presenterà al Consiglio Federale della settimana prossima. Il direttore amaranto ha spiegato: “aspettiamo lo svolgimento dell’assemblea e la decisione che sarà assunta. La vocina che vorrebbe la cancellazione del campionato appare assolutamente irricevibile”. Per l’ennesima volta dunque Taibi tranquillizza i tifosi. Il grande percorso stagionale non sarà cancellata, il valore sportivo ottenuto sul campo avrà la meglio su qualsiasi altra ipotesi.