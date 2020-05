Reggina, Taibi: “ecco cosa mi aspetto dall’incontro di oggi e dal Consiglio Federale”

28 Maggio 2020 16:05

Reggina, il ds Taibi ha risposto anche alla proposta del presidente del Carpi che ha tirato in causa la squadra amaranto

C’è grande attesa per l’esito dell’incontro tra il Governo e la FIGC previsto alle 18.30 di oggi. Il ministro Spadafora e il presidente Gravina prenderanno le decisioni per pianificare la ripartenza del calcio italiano. Novità si aspettano per la Serie A, ma ovviamente anche per la Lega Pro. In casa Reggina c’è grande trepidazione, gli amaranto sono nettamente al comando del Girone C e restano con fiducia alla finestra. Ai microfoni di Tmw è intervenuto il ds Massimo Taibi per fare il punto della situazione: “tra oggi e il 2 giugno mi aspetto semplicemente che ci dicano cosa fare, noi vogliamo solo sapere questo, perché siamo pronti a tutto. La Serie B o la prendiamo sul campo o la prendiamo di ufficio, del resto abbiamo fatto un campionato strepitoso che ci lascia comunque dei meriti per l’eventuale promozione. A ogni modo, ripeto, siamo pronti a qualsiasi evenienza, basta sapere il da farsi”.

Infine una battuta in risposta alla polemica sollevata dal presidente del Carpi. Taibi ha sottolineato: “ognuno può dire quello che vuole, anche in base alle situazioni personali. Noi guardiamo in casa nostra, e attendiamo i responsi degli organi predisposti a decidere”.