Reggina, Taibi spegne le voci sul futuro di Toscano: “Non si tocca, è inamovibile”. E su Menez…

30 Maggio 2020 15:49

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, spegne le voci che vorrebbero Toscano lontano da Reggio. Poi la battuta su Menez…

In attesa di conoscere il futuro in campo, e quindi che venga ufficializzata una Serie B a cui si guarda adesso con più fiducia in attesa del Consiglio Federale, la Reggina ha iniziato un po’ a muoversi per quanto riguarda la prossima stagione. Via Gianni, dentro l’AD Scipioni e presentato il nuovo responsabile Tempestilli, sono già usciti i primi rumors anche per quanto riguarda la prima squadra.

Tra il sogno del colpaccio Menez, ed il futuro di Toscano, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi ha provato a fare chiarezza ai microfoni di Reggionelpallone.it: “Mimmo Toscano non si tocca, è inamovibile“, ha rivelato nel corso di un’intervista. Poi, interpellato sul possibile arrivo del francese: “Quello di Menez è un nome così come ce ne possono essere tanti altri. Ho la fortuna di lavorare per un club che ha grandi potenzialità e grandissime ambizioni. E’ normale a fine maggio iniziare a ragionare sulle mosse per la nuova stagione, ma riguardo certe tematiche nulla si muoverà sino alla fatidica data dell’8 giugno”.

Confermato, dunque, anche quanto ipotizzavamo ieri su queste pagine. Rilanciando l’indiscrezione di Pirlo sulla panchina amaranto in caso di addio di Toscano, abbiamo comunque specificato come trattasi al momento di una pura e semplice ipotesi senza conferma. Anche nelle scorse settimane la società amaranto ha speso parole d’elogio verso l’attuale tecnico. Nulla lascia pensare ad una separazione e queste parole lo confermano. In attesa di avere più chiara la situazione tra qualche giorno con la notizia che tutti aspettano…