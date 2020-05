Reggina, Taibi: “difficilmente il Consiglio Federale deciderà qualcosa”. Novità sul calciomercato e chiarimento sull’intervista di ieri

18 Maggio 2020 12:20

“C’è qualcuno che cerca la polemica ogni volta che io rilascio una dichiarazione”: il ds Massimo Taibi ha chiarito alcuni passaggi dell’intervista. Novità su Consiglio Federale e calciomercato

Potrebbe essere iniziata la settimana della verità. Anche il ds Massimo Taibi utilizza il condizionale quando si parla delle possibili decisioni che saranno prese il 20 maggio dalla Figc. La Reggina attende l’ufficialità della promozione in Serie B, ma il ds frena gli entusiasmi: “questo mercoledì difficilmente decideranno qualcosa di definitivo – ha sottolineato ai microfoni della tv ufficiale – . Credo stiano aspettando che parta la Serie A. Sinceramente dubito che il Consiglio Federale arriverà ad un dunque. Tutto quello che diciamo potrebbe essere smentito, ci sono tante idee, quindi dobbiamo aspettare. Non possiamo sbilanciarci, è giusto per tutti che venga data una linea per programmare e per capire cosa fare del futuro. L’attesa è sempre la cosa peggiore. Il 26 maggio abbiamo u incontro col presidente per chiarire diversi punti, ma abbiamo l’idea di costruire una buona squadra. Sicuramente ci saranno squadre che faranno spese folli, noi dobbiamo essere intelligenti come quest’anno. Toscano? Formiamo un binomio perfetto. Tutti i giocatori che contatto li propongo al mister, è poi lui che deve allenarli. Chiarimento sull’intervista? Un giornalista ieri, anche mio amico, ha scritto un virgolettato che corrispondeva ad un suo pensiero, non a qualcosa che ho detto. Ho smentito per correttezza, poi se qualcuno a Reggio vuole creare scompiglio non posso farci nulla. Ho capito che si è trattato di un malinteso ed è finita lì”.