Reggina, Taibi pensa alla squadra del futuro: chi resta e chi parte in caso di Serie B

16 Maggio 2020 13:11

Reggina, la società è all’opera per costruire la squadra del futuro: in caso di Serie B sarà conferma quasi totale, ecco tutti i probabili movimenti di calciomercato

Attesa trepidante per un verdetto già più volte rimandato e che finalmente dovrebbe arrivare il 20 maggio. Usare il condizionale è un obbligo, l’emergenza Coronavirus ha messo in difficoltà tutti i settori, compreso il calcio, ogni decisione richiede profondi ragionamenti. L’Assemblea di Lega Pro comunque si è dimostrata compatta, i club non vogliono riprendere il campionato e la Reggina (insieme a Monza e Vicenza) attende il Consiglio Federale per l’ufficialità della promozione in Serie B. Come scrive il Corriere dello Sport, in queste settimane di quarantena né il presidente Luca Gallo, né il direttore sportivo Massimo Taibi, né l’allenatore Domenico Toscano, sono rimasti con le mani in mano ed hanno iniziato a riflettere sul futuro.

Il concetto principale è stato quello di riconoscere “valore e comportamento di Guarna e compagni”, più volte è stata ribadita l’idea di confermare tutti in blocco, riferisce il quotidiano romano. Serviranno sicuramente dei rinforzi per migliorare la squadra in vista del torneo cadetto, anche qualche cessione per rispettare il regolamento che impone a 18 il numero massimo di over 23: i confermati certi dovrebbero essere il portiere Guarna con i difensori Rossi, Bertoncini e Loiacono con qualche chance per Blondett e Gasparetto se il mercato non dovesse offrire interessanti alternative. Intorno a Bianchi si muoveranno ancora Sounas, De Rose, Bellomo. Su Rivas c’è il forte interesse della dirigenza calabrese che starebbe lavorando per un nuovo accordo con l’Inter. Conferme anche per gli esterni Garufo e Liotti con Rolando e Bresciani (anche lui in prestito, dal Livorno) da valutare. L’attacco ripartirà sicuramente dai bomber che hanno dominato il campionato, cioè Denis e Corazza con Sarao, vicino alla conferma, così come Doumbia. Situazione diversa per Reginaldo, in caso di promozione la clausola del contratto in scadenza a giugno permette il rinnovo automatico. Il brasiliano ha spesse volte ricordato di voler giocare ancora un altro anno e la Serie B potrebbe essere il palcoscenico giusto.