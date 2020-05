Reggina, l’indiscrezione di ‘Seriebnews’: “Pirlo per la panchina se parte Toscano”

29 Maggio 2020 12:49

Circolano voci sulla possibile partenza di Mimmo Toscano, direzione Palermo. Secondo un’indiscrezione potrebbe essere Pirlo a sostituirlo alla Reggina

Andrea Pirlo alla Reggina. Sarebbe un piacevole amarcord, ma stavolta si parla della panchina amaranto. Mentre si attendono novità sul destino del campionato di Serie C, iniziano a circolare le prime voci di mercato. La promozione in Serie B potrebbe arrivare a breve, o sul campo o in caso di cristallizzazione della classifica e di sospensione del torneo. E gli amaranto iniziano a pianificare il futuro, con il ds Massimo Taibi già attivo per quanto riguarda i calciatori. Ma, alcune indiscrezioni vorrebbero Mimmo Toscano lontano da Reggio. A lanciare la notizia è ‘Seriebnews.com’, secondo cui la permanenza dell’allenatore sarebbe tutt’altro che scontata.

Visti gli ottimi risultati con la Reggina, Toscano è finito nel mirino di tante squadre. La più interessata, tra tutte, sembra il Palermo. I rosanero hanno ottenuto la promozione in Serie C e si preparano ad essere protagonisti della prossima stagione. L’intenzione dei siciliani è chiaramente quella di costruire una squadra altamente competitiva e capace di lottare da subito per la promozione. E, uno dei nomi sondati dal ds rosanero Castagnini per la panchina è proprio quello di Toscano, specialista della terza serie. Dato il benservito a Pergolizzi, i siciliani cercano un tecnico già esperto della categoria e capace di imprimere un gioco e un’identità ben definita alle proprie squadre.

Difficilmente Mimmo Toscano si priverà della possibilità di giocarsi la Serie B con la Reggina, squadra della sua città. Un traguardo (quasi) conquistato con sacrificio e merito. Il presidente Luca Gallo è pronto ad investire e regalare al tecnico una rosa di assoluto livello per la serie cadetta. Ma ‘Seriebnews.com’ apre ad uno scenario, ad oggi, irreale: un’eventuale addio di Toscano. Cosa farebbe a quel punto la Reggina? Taibi, riporta il sito, per non farsi trovare impreparato, avrebbe l’asso nella manica: Andrea Pirlo. Già in riva allo Stretto da calciatore, l’ex centrocampista di Milan e Juventus è pronto ad intraprendere la nuova carriera. Accostato con insistenza all’Under-23 della Juve nei mesi scorsi, Pirlo potrebbe lasciarsi convincere dall’eventuale offerta della Reggina. Ipotesi al momento lontana, come detto. L’intenzione degli amaranto sembra essere quella di continuare con Toscano.