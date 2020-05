Reggina, le chiacchiere agli altri. Serie B o playoff? Le precisazioni del Presidente Gallo

26 Maggio 2020 13:29

Il Presidente Luca Gallo continua ad essere molto positivo: la Reggina attende le decisioni della Figc per l’ufficialità della promozione in Serie B

“Sto aspettando di capire chi sarà il vincitore di tutta questa giostra. Io vado direttamente al punto. A me il 99% delle cose che si dicono non mi risulta. La posizione della Reggina è delineata e ben assicurata”. Resta molto tranquillo e sereno il Presidente Luca Gallo sulla questione promozione in Serie B. A differenza di molti altri club di Lega Pro, che per tirare l’acqua al proprio mulino hanno provato a tirare in ballo tante ipotesi per la prosecuzione del campionato, la società amaranto ha saggiamente scelto di non esprimersi mai ufficialmente sull’argomento e di rimanere in contatto soltanto con i vertici del calcio italiano. Le parole del patron romano confermano dunque le sensazioni positive espresse già qualche giorno fa con il messaggio pubblicato su Twitter, ma anche l’opinione del consulente Ennio Russo.

Novità dunque si attendono dalla riunione del 28 maggio tra il Ministro Vincenzo Spadafora e i membri della Figc per tracciare le linee guida dei campionati professionistici. Le decisioni ufficiali verranno poi comunicate nel prossimo Consiglio Federale di inizio giugno. La Reggina resta da questo punto di vista molto tranquilla e con serenità aspetta di capire quale sarà il futuro prossimo.