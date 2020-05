Reggina, aumenta l’ottimismo: le indiscrezioni dal Consiglio Direttivo

29 Maggio 2020 14:59

La riunione del Consiglio Direttivo di Lega Pro a cui ha partecipato anche il presidente Figc Gravina: trapela ottimismo nei confronti della Reggina

“In corso Direttivo Lega Pro che sta deliberando proposta per Consiglio Federale del 4 giugno: promozione in B per Monza–Vicenza–Reggina, retrocessione per Gozzano, Rimini, Bisceglie, Rende e Rieti. Disputa solo di Playoff e Playout. Prima si giocherà finale di Coppa Italia fra Ternana-Juventus U23”, lo scrive su Twitter il giornalista Nicolo Schirà, che spiega quanto si sta discutendo nella riunione davanti alla presenza del presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Come anticipato ieri sera dalla nostra redazione, la Serie C dovrebbe dunque tornare in campo seppur disputando solamente gli spareggi promozione e retrocessione, escludendo le capolista e i club all’ultimo posto dei tre gironi. A questo punto c’è più fiducia sulla possibilità di promuovere la Reggina in Serie B, confermando di fatto le esternazioni del presidente Gallo rilasciate qualche giorno fa. Resta da capire con certezza la data del prossimo Consiglio Federale, che ufficializzerà le proposte del Direttivo Lega Pro, sembra questa volta approvate dal presidente Gravina e dalla Figc.