Reggina, la Serie B è ad un passo. Ghirelli: “in Assemblea chiederemo la promozione delle squadre in testa”

3 Maggio 2020 12:40

Per la Reggina la Serie B è sempre più vicina: il presidente Ghirelli ha annunciato in anteprima le proposte che saranno avanzate durante l’Assemblea dei club di Lega Pro

C’è grande attesa per l’Assemblea dei club di Lega Pro in programma il 7 maggio. Il presidente Francesco Ghirelli ha indicato sulle pagine del Giornale di Vicenza quali saranno le proposte avanzate sul discorso promozione e poste all’attenzione dei presidenti: “daremo l’indicazione di promuovere in Serie B le prime classificate Monza, Vicenza e Reggina, poi sarà il Consiglio Federale a decidere ufficialmente. Inoltre si dovrà discutere sul meccanismo per la quarta promozione e trovare una soluzione unitaria sarà quasi impossibile. Di sicuro si dovrà cercare di arrivare a una decisione che crei meno dissensi possibili e quindi sia ben ancorata alle regole federali”.