Reggina, ecco la figura che dovrebbe succedere a Gianni nel ruolo di direttore generale

26 Maggio 2020 15:15

Reggina, le novità sul direttore generale dopo la separazione con Andrea Gianni: potrebbe essere Federica Scipioni a ricoprire quel ruolo?

Movimenti societari in casa Reggina. Il Presidente Luca Gallo ha spiegato questa mattina in conferenza stampa che all’interno dello organico dirigenziale “c’erano due direttori generali: uno è andato via, l’altro è rimasto”. Mentre per il primo profilo non ci sono dubbi, il riferimento va su Andrea Gianni, che ha salutato la città con una lettera, sul secondo l’identikit non c’è ancora la certezza, ma dovrebbe trattarsi della direttrice Federica Scipioni. Braccio destro in società dell’imprenditore romano, anche lei nata nella Capitale nel settembre 1989, è già amministratore delegato della M&G Holding Srl. Nella scheda di presentazione, sono riportate le parole del Dott. Luca Gallo nei suoi confronti: “ricordo perfettamente la circostanza del primo colloquio conoscitivo (era l’anno 2010, ndr). Mi trovai di fronte una ragazza giovanissima forse al suo primo colloquio importante. Di Lei mi colpì da subito la grinta e la risolutezza più facilmente riscontrabile in un uomo e non in una donna di cosi giovane età. Avevo già visionato altre candidate ma non ebbi difficoltà a scegliere la Sig.ra Scipioni come la persona ideale a ricoprire il ruolo”. Descritta come una donna di grande tenacia, intelligenza, bravura e totale abnegazione al lavoro, anche il d.s. Massimo Taibi ha sempre rilasciato dichiarazioni di elogio sulla sua figura professionale, parlandone sempre bene nelle varie interviste. Nell’arco di questo tempo Scipioni avrà sicuramente recepito quelli che sono i dettami del ruolo di direttore generale di una società sportiva, trovandosi ovviamente a confrontarsi con realtà extra sportive.