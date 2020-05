Reggina, le reazioni dei tifosi sulle voci di Serie B a due gironi: “è follia pura, così si annulla tutta la stagione”[GALLERY]

25 Maggio 2020 18:19

Continuano a circolare voci su una possibile Serie B a due gironi nella prossima stagione: arriva la reazione da parte dei tifosi della Reggina

Quella del 28 maggio sarà una data fondamentale per la ripresa dei campionati, in particolar modo c’è grande incertezza sulla Serie C. Il Consiglio Federale ha confermato la volontà di completare la stagione, ma con quale formula? Difficile pensare al ritorno in campo per portare a termine tutte le giornate, al vaglio l’ipotesi dei playoff. Ma si starebbe pensando anche ad un cambio di format. Anche oggi sono rimbalzate voci, da parte del giornalista Michele Criscitiello, di una Serie B a due gironi per la prossima stagione: “Serie B a due gironi, 20 squadre per ogni girone. Promossa la prima di ogni singolo girone e la terza uscirebbe dal play off tra i due gironi. 6 retrocessioni. Le ultime tre dei due gironi”, si legge nell’editoriale. Come al solito non sono mancate le reazioni sui social, soprattutto dai tifosi della Reggina, sfoglia la fotogallery in alto con tutti i messaggi.