Reggina-Menez, c’è l’offerta del club amaranto: a breve la risposta dell’ex Milan

31 Maggio 2020 09:42

La Reggina fa sul serio per Jeremy Menez, presentata l’offerta per l’ex Milan. La risposta del francese è attesa a stretto giro di posta

La Reggina spinge per Menez. Il club amaranto prova a stringere per il primo grande colpo di calciomercato per la prossima stagione, il presidente Gallo ed il direttore Taibi hanno intenzione di aprire le danze con il botto. L’ex Milan e Roma sarebbe un vero e proprio lusso per la Serie B, un calciatore in grado di fare la differenza per qualità e personalità. Secondo quanto riporta ‘Alfredo Pedullà’ nel pomeriggio di ieri nuovi contatti tra le parti con gli amaranto che hanno presentato l’offerta biennale con possibilità di allargare fino a un triennale. L’obiettivo di Menez è tornare in Italia, ma ha anche altre proposte: non ha ancora accettato la Reggina, però è intrigato dal progetto. L’offerta amaranto è veramente competitiva, con bonus legati a presenze e gol: la risposta del calciatore è attesa entro una settimana.