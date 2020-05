La Reggina e Menez, su Instagram spuntano due reazioni “amaranto”… [FOTO]

29 Maggio 2020 16:28

Reggina-Menez, sui social è scambio di “like” con alcuni i calciatori amaranto

E’ di queste ultime ore l’indiscrezione di un interessamento della Reggina per l’attaccante Jeremy Menez. Il nome ha generato grande entusiasmo tra i tifosi amaranto che hanno subito iniziato a seguire il profilo social del francese. Tra le varie reazioni alle foto dell’ex Milan e Roma risulta esserci anche quella di Rolando e Mastour (già incontrato ai tempi in rossonero). Non è sicuramente un indizio sulla riuscita della trattativa, potrebbe essere infatti un semplice “like” nei confronti di un personaggio famoso, ma è chiaro che la notizia ha catturato anche l’attenzione dei calciatori amaranto verso colui che potrebbe essere un nuovo compagno di squadra nella prossima stagione.