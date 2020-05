Reggina, l’indiscrezione sulla Primavera: Tempestilli porterebbe con sé un “compagno” di vecchia data

22 Maggio 2020 22:52

La Reggina pensa anche al futuro della Primavera. Trovano conferme le voci su Tempestilli, l’ex difensore potrebbe portarsi un compagno di vecchia data

In attesa di novità sul futuro del campionato di Serie C, arrivano aggiornamenti sulle strategie programmate dalla Reggina. Il club amaranto ha intenzione di puntare molto anche sulla Primavera, il nuovo corso sarà targato Antonio Tempestilli, le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi trovano dunque conferma, come verificato anche dalla nostra redazione. E’ lui l’uomo scelto dal presidente Luca Gallo per la ripartenza di un settore che può portare tante soddisfazioni. Secondo quanto riporta calciolecce.it l’ex difensore della Roma potrebbe portarsi il “Principe” Giuseppe Giannini, che andrebbe a ricoprire il ruolo di allenatore. Ultimamente ha preferito il settore giovanile alle Prime Squadre, recentemente ha lavorato nel vivaio del Latina e della Lupa Frascati, importanti le esperienze con Gallipoli e Verona, quest’ultima però sfortunata. Adesso potrebbe rilanciarsi sulla panchina della Reggina Primavera.