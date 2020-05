Reggina, l’indiscrezione di ForzaPalermo.it: “rosanero su Toscano, il cannibale della Serie C”

26 Maggio 2020 11:14

Iniziano a circolare le prime voci per la prossima stagione. Secondo indiscrezioni di ForzaPalermo.it i rosonero sarebbero interessati a Mimmo Toscano

Dopo la sospensione definitiva del campionato di Serie D, il Palermo ha ottenuto la promozione in Serie C dopo un solo anno di purgatorio. Il club rosanero è sicuramente molto blasonato e proverà sicuramente a vincere il prossimo campionato. Per questo ha intenzione di affidarsi ad un allenatore esperto ed in grado di fare la differenza, il nome che sta circolando in queste ore è quello di Mimmo Toscano.

Ecco quanto si legge sul sito ForzaPalermo.it. “Con Rosario Pergolizzi ai saluti, la società inizia a sfogliare la classica margherita nell’intento di trovare l’allenatore per un campionato da protagonista anche in Lega Pro. C’è un nome che allo stato attuale non è mai stato accostato alla futura panchina rosanero. Mimmo Toscano, attuale tecnico della Reggina nonché artefice della promozione amaranto in cadetteria (aspettando di sapere il futuro della Lega Pro). Le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore dicono con insistenza che il nome del tecnico calabrese sarebbe finito in cima alla lista della società di Viale del Fante per la prossima stagione. Chiaramente il condizionale è opportuno, ma con un curriculum siffatto non ci sorprenderebbe se fosse proprio Toscano il prescelto. Certamente – dopo la promozione ottenuta – la voglia del tecnico di giocarsi le proprie chance in Serie B sulla panchina amaranto è altissima, ma a quanto pare tra l’allenatore e la dirigenza ci sarebbe qualche frizione sorta nelle ultime settimane. In tal senso le due parti dovrebbero incontrarsi nelle prossime ore”.

Iniziano a circolare dunque delle voci sulla prossima stagione, va ribadito che la Reggina è pienamente soddisfatta del lavoro svolto da Mimmo Toscano e l’intenzione è quella di proseguire con il rapporto anche nella prossima stagione, come confermato anche dal direttore sportivo Massimo Taibi.