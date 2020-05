Reggina, le indiscrezioni: i nomi delle squadre che hanno votato contro la promozione

8 Maggio 2020 13:47

La Reggina non può ancora festeggiare la Serie B, ecco le squadre che avrebbero votato contro la promozione delle prime 3

Nella giornata di ieri è andata in scena l’assemblea di Lega, la Serie C ha presentato alcune proposte: la sospensione del campionato, il salto di categoria delle prime 3 dei gironi (Reggina, Monza e Vicenza) e la quarta per meriti sportivi (Carpi). La decisione definitiva dovrà essere presa dal Consiglio Federale che comunicherà la scelta nei prossimi giorni. Alcuni club hanno messo in evidenza il dissenso sul criterio utilizzato, in particolar modo sulla quarta promozione, ma 4 hanno votato anche contro le prime classificate.

Al momento, l’unica certa è il Bari, come verificato dalla nostra redazione e come riportato dal Corriere del Mezzogiorno. I Galletti hanno detto no anche a Vicenza e Monza. Le altre squadre contrarie, secondo le ultime indiscrezioni emerse, potrebbero essere Reggiana e Carpi, ma urge al momento usare il condizionale. Maggiori dubbi sul nome della quarta. L’estate non è ancora iniziata, eppure si prospetta essere già molto calda…