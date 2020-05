Reggina, le indicazioni di Ennio Russo sul campionato: “la Serie C non riparte”

22 Maggio 2020 20:21

Ennio Russo, consulente della Reggina ha fornito importanti indicazioni sulla ripresa del campionato di Serie C che riguardano anche gli amaranto

L’ultimo Consiglio Federale ha confermato la volontà di concludere la stagione nel mondo del calcio, dalla Serie A alla Serie C. Questo però non vuol dire completare i campionati in tutte le categorie, in B e C i verdetti potrebbero emergere da playoff e playout. Ennio Russo consulente della Reggina è intervenuto alla trasmissione Rosanero Live: “Non succederà come in Serie C, dove le proposte dell’assemblea di Lega non sono state ratificate. L’interregionale ha cristallizzato le classifiche, demandando poi ai vari comitati regionali di sbrigarsela loro”.

“Vedrai che non riprenderà neanche la Lega Pro – ha risposto ad Umberto Calaiò – E nemmeno la Serie B. Spero che in futuro si trovi un vaccino, altrimenti sarà un grosso problema in particolare per i settori giovanili. I presidenti penseranno più alle proprie aziende che alle società di calcio”.

“Il Palermo in C è il minimo della strada che dovrà affrontare nei prossimi anni. La riforma è prematura, credo sia difficile farla quest’anno. Pare ci siano società che hanno vinto il campionato e non vogliono iscriversi in Serie C. Non possiamo prevedere cosa succederà tra due mesi”.