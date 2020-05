Reggina in Serie B, si attende solo il Consiglio Federale: la reazione social dei tifosi della Salernitana

9 Maggio 2020 12:07

Reggina e Salernitana potrebbero ritrovarsi il prossimo anno in Serie B: per la conferma definitiva si dovrà attendere il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è quell’apostrofo rosa tra le parole Reggina e Serie B. Nel corso dell’Assemblea dei club di Lega Pro sono state votate le proposte che saranno portate nella riunione in Figc: i presidenti di Serie C hanno votato all’unanimità per la promozione degli amaranto, insieme alle altre due capoliste dei gironi Monza e Vicenza, per l’ufficialità bisognerà però attendere l’incontro previsto a metà maggio tra le varie Federazioni. Sui social la festa è però già partita, i tifosi hanno iniziato ad esultare un po’ troppo presto, ma questo fa capire l’entusiasmo della città di Reggio Calabria che aspetta con ansia l’ambito risultato.

I messaggi di gioia arrivano anche dai supporters della Salernitana, che hanno preso d’assalto pagine Facebook e social newtork per complimentarsi con la Reggina. Salvo clamorosi colpi di scena, la squadra del tecnico Mimmo Toscano l’anno prossimo tornerà a sfidare il cavalluccio marino granata e le due piazze torneranno così a rinnovare anche lo storico gemellaggio che lega le tifoserie. Un appuntamento che nel campionato cadetto non si verifica dalla stagione 2009/2010, quando gli amaranto di mister Breda si impose 0-2 allo stadio Arechi. Non mancano comunque i messaggi di sostegno agli ultras baresi: il club pugliese è uscito nettamente penalizzato dall’Assemblea di due giorni fa, il dissenso è stato manifestato dalle parole del presidente De Laurentiis. Insomma, la solidarietà fra tifosi non manca mai. E’ soprattutto questo il bello del calcio.