Reggina in Serie B, il conto alla rovescia è iniziato: il ds Taibi spiega la situazione

13 Maggio 2020 10:43

In casa Reggina si aspetta solo l’ufficialità del Consiglio Federale: il ds Taibi tranquillizza tutti, la Serie B è ad un passo

Una città è in attesa dell’ufficialità, una squadra ormai è ad un passo dal traguardo sperato. In casa Reggina è iniziato da tempo il conto alla rovescia, si aspetta il Consiglio Federale per festeggiare la tanto auspicata promozione in Serie B. L’Assemblea di Lega Pro si è espressa, le proposte da avanzare alla Figc sono state votate, per i club di Serie C tornare in campo è economicamente impossibile. Agli amaranto non resta dunque che aspettare nuove indicazioni: “attendiamo notizie dalla Lega che ha dichiarato concluso il campionato”, spiega il ds Massimo Taibi ai microfoni della Gazzetta del Sud. C’è comunque ottimismo perché, una volta che la stagione sarà definitivamente interrotta, una classifica andrà stilata e i verdetti espressi premieranno il merito sportivo.

Intanto al Sant’Agata si traccia il bollettino: diversi calciatori hanno fatto rientro nelle loro città di origine, altri hanno preferito invece restare a Reggio Calabria. La certezza per il momento è che la ripresa degli allenamenti collettivi non è prevista per lunedì, ognuno continuerà le proprie attività in maniera privata. Chi tornerà sicuramente in riva allo Stretto è il ds Taibi che, dopo aver appreso l’annuncio ufficiale, inizierà a programmare gli acquisti per affrontare al meglio il campionato di Serie B.