Reggina, il Direttore Gianni saluta la città e il Presidente Gallo: “auguro di raggiungere i traguardi sperati”

26 Maggio 2020 12:04

Reggina, Andrea Gianni non è più il direttore generale del club amaranto: i saluti e ringraziamenti al Presidente, al club, alla tifoseria e alla stampa

“La Reggina aveva due direttori. Uno è andato via, uno è rimasto”. E’ stato chiaro il riferimento del Presidente Luca Gallo nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo responsabile del settore giovanile. Ormai da mesi si erano quasi perse le tracce del dg Andrea Gianni, in una lettera i saluti al club e alla città: “Egregi Signori Giornalisti, vi affido queste mie considerazioni con preghiera di pubblicazione. Approfitto per ringraziare ognuno di voi per la pazienza dimostrata in questo anno e per essere sempre stati puntuali, professionali e soprattutto coesi nell’unico interesse di nome Reggina. Ero e sono convinto che i traguardi sperati arrivano solo e soltanto se ogni componente riesce ad essere quel valore aggiunto in grado di spingere la propria squadra, e quest’anno è capitato proprio questo alla nostra Reggina. Affido a queste mie due righe il saluto ad una Città, ad una Tifoseria esemplare ed a una Società gloriosa come la Reggina 1914, con cui ho concluso il mio rapporto professionale in data 8 maggio 2020. Ero e rimango convinto che un ottimo Dirigente e Professionista è colui il quale riesce a far esprimere al massimo i proprio collaboratori e rappresenta sempre un valore aggiunto: quando viene meno qualcosa allora il tempo è concluso. Ringrazio il Presidente Gallo per avermi concesso l’onore di svolgere il ruolo di Direttore Generale della Reggina, senza di lui ed il suo quotidiano supporto non avremmo potuto raggiungere traguardi a cui ad inizio stagione nessuno credeva ma tutti speravano. Ringrazio le Istituzioni tutte sempre presenti e sempre a sostegno di una società che rappresenta la città intera. Ringrazio tutti i dipendenti, professionisti impeccabili, per avermi supportato e sopportato, senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Ringrazio la tifoseria per il sostegno dimostrato, sempre il dodicesimo uomo in campo dimostrando maturità da serie A. Auguro a Presidente, alla tifoseria ed alla città tutta di raggiungere i traguardi sperati: Reggio Calabria vuole vincere !!! Con stima e gratitudine Avv. Andrea Gianni”.