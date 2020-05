Reggina, Gallo ha le idee chiarissime: “io l’anno prossimo ho il sabato occupato”

20 Maggio 2020 21:57

Luca Gallo, presidente della Reggina, ha le idee chiare in merito alla categoria in cui giocheranno gli amaranto nella prossima stagione

Il presidente della Reggina, Luca Gallo, ha le idee chiare. Nel giorno in cui il Consiglio Federale ha rigettato la proposta della Lega Pro di promuovere le prime di ogni girone, più il Carpi, il numero uno amaranto manda un messaggio forte e indubbio sui social. “E comunque….per chi ha orecchie per sentire…io l’anno prossimo ho il sabato occupato“, scrive il patron su Twitter. Il riferimento è chiaro. La Reggina vuole la Serie B, è in cadetteria che gli amaranto vogliono e meritano di giocare nella prossima stagione.