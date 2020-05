Reggina, l’ex Ciccio Cosenza: “sono positivo al Coronavirus, ma voglio tranquillizzarvi” [VIDEO]

9 Maggio 2020 13:28

Francesco Cosenza, l’ex Reggina positivo al Coronavirus: “non sono stato in posti come supermercati e non ho avuto contatti diretti con nessuno”

“Sono risultato positivo al tampone da Coronavirus”, lo afferma in un video il calciatore Francesco Cosenza. Il difensore ex Reggina, oggi in forze all’Alessandria, il 5 maggio insieme alla sua famiglia si è sottoposto al test all’ospedale di Rosarno. In queste settimane avevamo raccontato del suo cuore d’oro e della sua grande iniziativa di beneficenza a favore degli ospedali calabresi, oggi però ha ricevuto questa doccia gelata. In ogni caso “Ciccio” Cosenza raccontato la sua esperienza per non destare allarmismi ad amici, vicini di casa e compagni di squadra: “per tranquillizzarvi spiego che ho rispettato tutte le regole. Non ho frequentato supermercati o altri posti del genere, ma ho solo incontrato in modo indiretto dei familiari che venivano fino a casa per portarmi la spesa”. Dal video si vede chiaramente che il centrale calabrese è in buona salute e come da norma rispetterà il periodo di quarantena per superare questo momento. L’augurio dei tifosi, che hanno avuto modo di apprezzarlo per le sue qualità sportive e soprattutto umane, è che per lui e suoi familiari possa avvenire presto la guarigione.