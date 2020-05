Reggina, Don Zampaglione: “un benvenuto speciale al direttore Tempestilli”

26 Maggio 2020 13:46

Reggina, Don Zampaglione colpito in positivo dalla presentazione del direttore Tempestilli. L’augurio nei suoi confronti: “coraggio e buon lavoro”

Sempre attento a quello che avviene intorno al mondo amaranto, Don Giovanni Zampaglione. Il Parroco della Chiesa “SS. Trinità” di Marina di San Lorenzo (Reggio Calabria) ha assistito alla conferenza stampa di presentazione del nuovo responsabile del Sant’Agata e del settore giovanile, Antonio Tempestilli. Ecco la riflessione del super tifoso reggino: “Un Bentrovato al presidente Gallo e a tutta la Reggina. In questo tempo ho pregato anche per giocatori e li ho affidati al buon Dio. Li ho affidati a Santa Rita, la santa delle “cause impossibili” per tutti i loro e i nostri bisogni. Do un benvenuto speciale nella famiglia Reggina al signor Tempestilli, un uomo a primo acchito determinato. Mi ha colpito di lui un espressione che ha detto e che è di Gesu:”Chi mi ama, mi segua”. Coraggio e buon lavoro”.