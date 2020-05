Reggina, i Diffidati Liberi: “nessuna iniziativa sulla vendita di mascherine è autorizzata”

18 Maggio 2020 15:09

I Diffidati Liberi Reggio Calabria hanno deciso di pubblicare un comunicato ufficiale in relazione alla diffusione di alcune mascherine

Continuano ad arrivare precisazioni in merito alla vendita o diffusione di mascherine per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, l’ultimo comunicato è stato pubblicato dai Diffidati Liberi Reggio Calabria.

“Con la presente il Gruppo Diffidati Liberi intende informare che nessuna iniziativa di produzione e vendita di mascherine o qualsiasi altro tipo di materiale che raffiguri o rappresenti la Curva Sud di Reggio Calabria viene autorizzata o promossa da parte nostra. Preferiamo che questa gente faccia beneficenza e non sfrutti il periodo per fare soldi. Per tanto invitiamo chiunque, sin ora e nel prossimo futuro a non permettersi di produrre materiale o fare sciacallaggio a nome e per conto della Curva Sud Reggio Calabria”.