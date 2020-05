Reggina, Denis: “ho un altro anno di contratto, spero di giocare la Serie B”

12 Maggio 2020 10:05

“A Reggio sto bene, è una bellissima città”: German Denis ha dichiarato di voler giocare ancora un anno con la Reggina, magari in Serie B

Il futuro di German Denis sarà ancora a tinte amaranto. L’attaccante argentino ha trovato a Reggio Calabria un ambiente perfetto, per spiegare la sua situazione ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Radio Dea e riportate da Tmw: “ho ancora un anno di contratto, spero di farlo in Serie B. A Reggio si sta molto bene, è una bellissima città. Non conoscevo Taibi prima di arrivare qui. Mi chiamò quando ero in Perù, mi ha spiegato il progetto e ho notato che era molto serio, mi ha convinto. Ero sicuro che eravamo in C solo di passaggio. Possiamo fare grandi cose con questo gruppo. La curva è strepitosa, è attaccata al campo e la spinta si sente. In tutta la città si percepisce entusiasmo: sono tutti con le sciarpe, tutti parlano della Reggina”.