Reggina, cosa cambia dopo il Consiglio Federale: la posizione del club amaranto sugli allenamenti

21 Maggio 2020 13:49

La Reggina è in attesa di indicazioni ufficiali da parte della Figc sulla ripresa del campionato di Lega Pro: in quel caso la società comunicherà ai giocatori quando avverrà la ripresa degli allenamenti

Quando la Figc chiama, la Lega Pro deve rispondere. Il Consiglio Federale ha deciso che anche la Serie C dovrà riprendere la stagione, le modalità e le tempistiche saranno fornite nei prossimi giorni. Grande movimento anche per la Reggina, che attende dalla federazione le indicazioni ufficiali per richiamare in città i propri calciatori in vista della ripresa degli allenamenti. A causa dell’emergenza Coronavirus infatti in molti hanno fatto rientro nella propria residenza di famiglia, soltanto una dozzina sono rimasti a Reggio Calabria.

La società amaranto comunque non riprenderà immediatamente con gli allenamenti: il club del presidente Luca Gallo aspetterà le comunicazioni della Figc, che potrebbero arrivare il 28 maggio (incontro tra il Ministro Spadafora e i vertici della Federcalcio). Solo dopo aver avuto la data ufficiale per la ripresa dei campionati, si procederà a ragionare per un via libera alla riapertura del Centro Sportivo Sant’Agata e iniziare a chiedere il rientro dei giocatori per la nuova preparazione atletica in vista del ritorno in campo.