Reggina, arrivano complimenti grandi firme: Mancini e Cabrini esaltano la piazza

14 Maggio 2020 22:20

Ospiti di lusso durante la trasmissione ‘Vai Reggina’. Intervento con il Ct della Nazionale Roberto Mancini e con l’ex calciatore Cabrini

I prossimi giorni saranno fondamentali per la ripresa dei campionati, difficile aspettarsi il ritorno in campo in Serie C. La Reggina attende l’ufficialità della promozione in Serie B, il salto di categoria per le prime tre (gli amaranto, il Vicenza ed il Monza) non sembra in discussione. Ospiti di lusso durante la trasmissione ‘Vai Reggina’, stiamo parlando del Ct della Nazionale Roberto Mancini e dell’ex calciatore Antonio Cabrini.

L’attuale allenatore degli azzurri ha affrontato anche l’argomento Reggina. “Ho un ottimo ricordo di Reggio Calabria, partite sempre abbastanza difficili, tirate, tese, un campo sempre molto pericoloso”.

Poi Cabrini: “non mi sembra di aver giocato mai contro la Reggina. La città è molto bella, il club amaranto è stato una pietra miliare del calcio italiano del Sud, mi piacerebbe rivederla nei piani alti, il tifo è molto caldo. Merita di arrivare in Serie A”.