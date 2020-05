Reggina, Cirillo: “non ho dubbi sulla promozione in Serie B. Sounas? Ecco la situazione”

6 Maggio 2020 10:31

Serie C, Bruno Cirillo commenta la stagione della Reggina: tanti complimenti al mister Toscano e indicazioni sul futuro di Sounas

“Faccio l’abbonamento online per vedere le partite, non me ne perdo una. Non solo per lavoro, ma perché mi piace seguire gli amaranto, lo faccio con tanto amore”. Bruno Cirillo spende sempre parole d’affetto per la Reggina, ne è ormai un tifoso sfegatato. Dopo tanti anni vissuti in riva allo Stretto, riuscendo da calciatore a scrivere pagine indelebili della storia del club, l’ex difensore guarda con soddisfazione il cammino straordinario della squadra di mister Toscano: “quest’anno la società ha messo a disposizione una squadra formidabile e l’allenatore è riuscito a mettere bene insieme i pezzi. Per Toscano i numeri parlano da soli e credo sia arrivato il momento che il mister abbia una bella possibilità in Serie B e si confermi in una categoria superiore. Penso che possa far vedere bellissime cose”.

La Serie B e Sounas. “Mi auguro che sapremo presto quale sarà il destino per questo campionato, non ci dovrebbero essere dubbi sul verdetto, la Reggina sarà in Serie B, con l’ufficialità si aspetterà il prossimo anno. Sounas? Sono contento che abbia disputato insieme a tutta la squadra un grande campionato. Lui è contentissimo, spera di rimanere tantissimi anni a Reggio Calabria”.